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        Göynük'te karın ağırlığına dayanamayan kümesin çatısı çöktü

        Bolu'nun Göynük ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan kümesin çatısında çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 10:58 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:05
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        Göynük'te karın ağırlığına dayanamayan kümesin çatısı çöktü
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde karın ağırlığına dayanamayan kümesin çatısında çökme meydana geldi.

        Değirmenözü köyünde, İbrahim A'ya ait tavuk kümesinin çatısının bir bölümü, yağışın ardından karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

        Olayda kümesteki bazı tavuklar telef olurken, bir kısmı da kar yığınlarının altında kaldı.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek hasar tespit çalışması yaptı.

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