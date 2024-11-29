Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden "acil servis" başvurularına ilişkin açıklama

Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kaan Çelik, acil servislere yalnızca ani ve hayati tehlike oluşturan durumlarda başvurulması gerektiğini bildirdi.

Çelik, yazılı açıklamasında, acil servislerdeki yoğunluğun temel nedenlerinden birinin basit rahatsızlıklar nedeniyle yapılan başvurular olduğunu belirterek, vatandaşlara birinci basamak sağlık hizmetlerini daha aktif kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Aile hekimliklerinin sağlık sisteminin temel taşı olduğunu, doğru yönlendirmelerle sağlık hizmetlerinin daha etkin kullanılabileceğini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: "Aile hekimlerimiz, basit rahatsızlıkların tedavisinde, kronik hastalıkların düzenli takibinde ve koruyucu sağlık hizmetlerinde kilit bir role sahiptir. Soğuk algınlığı, nezle, grip gibi hafif şikayetlerde doğrudan acil servise başvurmak yerine, aile hekiminize gitmek, daha hızlı ve etkili bir çözüm sunacaktır. Aile hekiminiz, durumunuzu değerlendirip sizi gerektiğinde ileri tetkikler için doğru birimlere yönlendirebilir. Bu hem zaman kaybını önler, hem de sağlık sistemimizin işleyişini destekler."