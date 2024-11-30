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        Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunu doğada değerlendirmek isteyenleri ağırladı

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyenlerin ilgisiyle karşılaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 13:38 Güncelleme: 30.11.2024 - 13:38
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        Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunu doğada değerlendirmek isteyenleri ağırladı
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        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunu doğayla iç içe geçirmek isteyenlerin ilgisiyle karşılaştı.

        Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkında, geçen hafta sonundan itibaren aralıklarla yağan kar tam olarak erimedi.

        Tabiat parkına gelenler, yer yer karın da eşlik ettiği güzel manzara karşısında göl çevresinde yürüyerek, iskelede fotoğraf çektirerek ve belirlenen alanlarda piknik yaparak vakit geçirdi.

        Çocuklar da doyasıya eğlenerek karın keyfini yaşadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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