Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunu doğada değerlendirmek isteyenleri ağırladı

Tabiat parkına gelenler, yer yer karın da eşlik ettiği güzel manzara karşısında göl çevresinde yürüyerek, iskelede fotoğraf çektirerek ve belirlenen alanlarda piknik yaparak vakit geçirdi.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki tabiat parkında, geçen hafta sonundan itibaren aralıklarla yağan kar tam olarak erimedi.

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