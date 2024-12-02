Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da işçi servislerinde kış lastiği kontrolü yapıldı

        Bolu Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, işçi servislerinde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 17:08 Güncelleme: 02.12.2024 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da işçi servislerinde kış lastiği kontrolü yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, işçi servislerinde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.

        Ekipler, ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde işçi servislerine yönelik uygulama yaptı.

        Servislerde kış lastiği bulunup bulunmadığını ve lastiklerin diş derinliğini denetleyen ekipler, şoförlerin sürücü belgelerini de kontrol etti.

        Kontrollerde, kış lastiği bulunmayan ticari araçlara 4 bin 69 lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu!
        'Yenidoğan Çetesi' soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!
        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Korku çeteleri el bombalarını nereden buluyor!
        Korku çeteleri el bombalarını nereden buluyor!
        Durumu ciddiyetini koruyor
        Durumu ciddiyetini koruyor
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        THY'yi yasa boğan kaza! Kaptan pilot can verdi!
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        İşte Mourinho'nun Gaziantep 11'i!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Evliliklerinde kriz var
        Evliliklerinde kriz var

        Benzer Haberler

        Karla kaplı yaylada yılkı atlarına yem bıraktılar
        Karla kaplı yaylada yılkı atlarına yem bıraktılar
        Kar yağışı ve buzlanmalarda ulaşımın aksadığı Bolu Dağı'nda kış lastiği den...
        Kar yağışı ve buzlanmalarda ulaşımın aksadığı Bolu Dağı'nda kış lastiği den...
        Bolu Dağı'nda kış lastiği denetimi
        Bolu Dağı'nda kış lastiği denetimi
        Bolu'da yolcu otobüslerinde zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
        Bolu'da yolcu otobüslerinde zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
        Karla kaplı Abant, havadan dronla görüntülendi
        Karla kaplı Abant, havadan dronla görüntülendi