Bolu'da işçi servislerinde kış lastiği kontrolü yapıldı

Servislerde kış lastiği bulunup bulunmadığını ve lastiklerin diş derinliğini denetleyen ekipler, şoförlerin sürücü belgelerini de kontrol etti.

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