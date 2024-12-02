Bolu'da işçi servislerinde kış lastiği kontrolü yapıldı
Bolu Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, işçi servislerinde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.
Bolu Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, işçi servislerinde kış lastiği denetimi gerçekleştirdi.
Ekipler, ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde işçi servislerine yönelik uygulama yaptı.
Servislerde kış lastiği bulunup bulunmadığını ve lastiklerin diş derinliğini denetleyen ekipler, şoförlerin sürücü belgelerini de kontrol etti.
Kontrollerde, kış lastiği bulunmayan ticari araçlara 4 bin 69 lira idari para cezası uygulandı.
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