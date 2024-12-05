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        Bolu'da kaçak ve usulsüz avlanan 20 kişiye para cezası uygulandı

        Bolu'da kaçak ve usulsüz avlanan 20 kişiye para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:00 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:00
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        Bolu'da kaçak ve usulsüz avlanan 20 kişiye para cezası uygulandı
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        Bolu'da kaçak ve usulsüz avlanan 20 kişiye para cezası uygulandı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 9. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bolu DKMP ekiplerince ekim ve kasım aylarında "Yasadışı Avcılık ve Biyokaçakçılığı Önlemeye Yönelik" koruma ve kontrol faaliyetleri yürütüldü.

        Denetimler kapsamında 20 kişiye para cezası kesildi, 10 av tüfeğine el konuldu.

        Kaçak avcıların elinde yakalanan 2 saka kuşu doğaya salınırken, avlanan 2 yaban tavşanı için tazminat cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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