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        Bolu'da seyir halindeki tır yandı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:18 Güncelleme: 05.12.2024 - 12:20
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        Bolu'da seyir halindeki tır yandı
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.

        D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyreden Emincan G. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tırda, Gerede Organize Sanayi Bölgesi mevkinde yangın çıktı.

        Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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