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        Bolu Sağlık Arama Kurtarma Derneği AFAD tarafından akredite edildi

        Bolu'da tüm şartlarını tamamlayarak akreditasyon sürecini tamamlayan Bolu Sağlık Arama Kurtarma Derneği, AFAD tarafından akredite edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 12:02 Güncelleme: 08.12.2024 - 12:02
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        Bolu Sağlık Arama Kurtarma Derneği AFAD tarafından akredite edildi
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        Bolu'da tüm şartlarını tamamlayarak akreditasyon sürecini tamamlayan Bolu Sağlık Arama Kurtarma Derneği, AFAD tarafından akredite edildi.

        Derneğin akredite sürecinin tamamlanması için AFAD Başkanlığı tarafından yapılan 2 günlük incelemenin ardından tatbikat gerçekleştirildi.

        Civril Mahallesi'nde düzenlenen tatbikat kapsamında senaryo gereği Afyonkarahisar'da meydana gelen bir depreme intikal eden dernek üyeleri, bölgede çadır kurarak kamp alanı oluşturdu. Enkaz alanında arama kurtarma çalışması yapan üyeler, 3 depremzedeyi başarılı şekilde kurtararak tatbikatı tamamladı.

        Yapılan akreditasyon incelemesi ve tatbikatının ardından 28 üyesi bulunan Bolu Sağlık Arama Kurtarma Derneği, Bolu'nun 6. akredite derneği oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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