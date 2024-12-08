Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Abant'ta düzenlenen hamsi festivalinde yaklaşık 2 ton balık tüketildi

        Bolu'da 14. Geleneksel Abant Hamsi Festivali'nde katılımcılara 2 ton hamsi ikram edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 14:26 Güncelleme: 08.12.2024 - 14:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Abant'ta düzenlenen hamsi festivalinde yaklaşık 2 ton balık tüketildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da 14. Geleneksel Abant Hamsi Festivali'nde katılımcılara 2 ton hamsi ikram edildi.

        Üniversiteli Trabzonsporlular Birliğince (UNIGG) düzenlenen festivale 22 ildeki 43 üniversiteden yaklaşık 3 bin öğrenci ve davetli katıldı. Mangalda pişirilen yaklaşık 2 ton hamsi katılımcılara ikram edildi. Etkinlikte ekmek arası hamsi almak isteyenler, uzun kuyruklar oluşturdu.

        Katılımcıların hafif yağmur altında müzik eşliğinde horon oynadığı, halay çektiği festivalde yöresel sanatçılar da konser verdi.

        UNIGG Marmara Bölge Sorumlusu ve festivalin organizatörü Furkan Kaba, AA muhabirine, etkinliğin her yılki gibi çok coşkulu geçtiğini, bu yıl da etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğini belirtti.

        Kaba, festivalin en büyük özelliğinin hamsi ve horon olduğunu, bu sayede tüm Trabzonluların gurbette birleştiğini anlatarak, 14 yıldır Bolu'da yaptıkları etkinlikte bu yıl yaklaşık 2 ton hamsi ikram ettiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        Habertürk ekibi Şam girişinde
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        "Milyonlarca Suriyeli artık ülkelerine dönebilir"
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        Şam'dan havalanan uçaktan sinyal alınamıyor
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Muhalifler Esad'ın konutunda
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        Esad rejimi çöktü, gözler Rusya'da
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        13 yıllık trajedi! Aylan bebek mülteci dramının sembolü olmuştu
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriye'nin 'hakim muhalifi' HTŞ nedir?
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Suriyeliler Esad'ın düşmesini kutluyor
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Beşar Esad: Ağabeyinin ölümü yaşamını değiştirdi
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa'dan resmi açıklama: Mahkemeye gidiyor!
        Şerif Gören hayatını kaybetti
        Şerif Gören hayatını kaybetti
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        Darphane’den iddialara net yanıt: UTTS teknolojisi yüzde 100 güvenli
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        "Kendini Roma'da sanıyor!"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Selin Çıngır!
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        'Hanım ağa' cinayeti! Failleri torunları çıktı
        İşte Buruk'un Sivasspor 11'i!
        İşte Buruk'un Sivasspor 11'i!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        Zihninizi uyandırın, günü kazanın!
        "Peki kim üretecek"
        "Peki kim üretecek"
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu

        Benzer Haberler

        Bolu Sağlık Arama Kurtarma Derneği AFAD tarafından akredite edildi
        Bolu Sağlık Arama Kurtarma Derneği AFAD tarafından akredite edildi
        Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Bolu'da teşkilat mensuplarıyla buluşt...
        Ülkü Ocakları Genel Başkanı Yıldırım, Bolu'da teşkilat mensuplarıyla buluşt...
        Bolu'da kayıp Alzheimer hastasını arama çalışmalarında 3'üncü gün
        Bolu'da kayıp Alzheimer hastasını arama çalışmalarında 3'üncü gün
        Kartalkaya kayakseverleri ağırladı
        Kartalkaya kayakseverleri ağırladı
        Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı; kar kalınlığı 1 metre
        Kartalkaya'da kayak sezonu açıldı; kar kalınlığı 1 metre
        Kara yoluna inen kurt, cep telefonu ile görüntülendi
        Kara yoluna inen kurt, cep telefonu ile görüntülendi