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        Boluspor-MKE Ankaragücü maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 15'inci haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 3-2 yenilen Boluspor'da teknik direktör Ufuk Kahraman, "Çok üzücü bir yenilgiydi ama derslerimizi aldık. Önümüzdeki hafta deplasmandaki maçı kazanmak için hemen çalışmalara başlayacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 19:58 Güncelleme: 08.12.2024 - 19:58
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        Boluspor-MKE Ankaragücü maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 15'inci haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 3-2 yenilen Boluspor'da teknik direktör Ufuk Kahraman, "Çok üzücü bir yenilgiydi ama derslerimizi aldık. Önümüzdeki hafta deplasmandaki maçı kazanmak için hemen çalışmalara başlayacağız." dedi.

        Kahraman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, berabere kalabilecekleri müsabakada 3-2 mağlup olduklarını belirterek, "2-0'dan sonra skoru 2-2'ye getirdik. Son 10 dakikada belki 3-4 net pozisyon yakaladık. Üçe iki, üçe bir, dörde iki gibi durumlarda maalesef değerlendiremedik." diye konuştu.

        Rakip takımın tecrübeli oyuncularının olduğunu vurgulayan Kahraman, "Oyuncu değişiklikleri sonrası topa daha fazla sahip oldular. Son 5 dakikada, uzaktan yediğimiz bir golle mağlup olduk. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Oyuncularım çok iyi mücadele etti ve maç boyunca her şeyimizi sahaya koyduk." değerlendirmesinde bulundu.

        Bu maçın kendisi için farklı bir hikaye olacağını aktaran Kahraman, "Çok üzücü bir yenilgiydi ama derslerimizi aldık. Önümüzdeki hafta deplasmandaki maçı kazanmak için hemen çalışmalara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

        - MKE Ankaragücü cephesi

        MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak, kulüp ve taraftar adına uzun zamandan sonra galip geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

        Galibiyeti hak ettiklerini ifade eden Koçak, "Bugün oyun içeriği hakkında fazla da konuşmak istemiyorum. Sadece bütün kamuoyunun Varga'ya yapılan penaltı pozisyonunu dikkatli izlemesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Bazı durumlara anlam veremediğini belirten Koçak, "Futbolda galip gelmek var, mağlup olmak var. Ben bunda değilim. Kulüp bazında ilk defa Türkiye'de çalışıyorum. O dönem milli takımdaydım. Ama böyle, bu tür kararlar verildiği müddetçe maalesef yazık oluyor." ifadelerini kullandı.

        Koçak, şunları kaydetti:

        "Allah'a şükürler olsun, son dakika hak ettiğimiz galibiyeti aldık. Yine de kamuoyunun bahsettiğim pozisyonu incelemesini rica ediyorum. Oldukça coşkulu bir deplasman maçıydı. Kaliteli bir takıma karşı oynadık ve Boluspor'un performansını, özellikle bireysel kalitelerini iyi biliyorduk. Nasıl bir takım olduklarını da zaten analiz etmiştik. Altı puanlık maç tanımına ise çok katılmıyorum. Her maçta alınacak üç puan var. Bugün kazandık ve üç puanı aldık. Bu bizim için çok önemliydi. Lig boyunca her puan değerli. Bundan sonraki süreçte ise önümüzdeki hafta yapacağımız müsabakaya odaklanacağız."

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