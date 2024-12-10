Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da çocuk parkında görülen yılan yakalandı

        Bolu'da çocuk parkında görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:05 Güncelleme: 10.12.2024 - 16:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da çocuk parkında görülen yılan yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da çocuk parkında görülen yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

        İzzet Baysal Mahallesi Subaşı Sokak'taki çocuk parkında yaklaşık bir metre uzunluğunda yılan gören vatandaşlar itfaiyeden yardım istedi.

        Olay yerine gelen itfaiye erlerince yakalanarak torbanın içerisine konulan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        Dışişleri'nden İsrail'in Suriye operasyonuna tepki
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Esad'ın görevini bırakmasında Rusya nasıl bir rol oynadı?
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Eşinden açıklama geldi! Türk profesör İngiltere'de kayıp!
        Eşinden açıklama geldi! Türk profesör İngiltere'de kayıp!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        'Parla', MEB müfredatına giriyor
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar

        Benzer Haberler

        Bolu'da apartman boşluğunda çıkan yangın söndürüldü
        Bolu'da apartman boşluğunda çıkan yangın söndürüldü
        Yanlarına gelen tilkiyi börekle beslediler
        Yanlarına gelen tilkiyi börekle beslediler
        Yanlarına gelen tilgiyi börekle beslediler
        Yanlarına gelen tilgiyi börekle beslediler
        Bolu'da çıkan yangında duman ve gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıld...
        Bolu'da çıkan yangında duman ve gazdan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıld...
        Devrilen ağacın dallarını keserken düşüp öldü
        Devrilen ağacın dallarını keserken düşüp öldü
        Bolu'da yaşlı adam, devrilen ağacı kesmek için çıktığı evinin çatısında ölü...
        Bolu'da yaşlı adam, devrilen ağacı kesmek için çıktığı evinin çatısında ölü...