Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkili oluyor

Trafik ve karayolları ekipleri, Karabük-Bartın ve D-100 kara yollarında kar yağışına karşı önlem aldı.

Öte yandan, Karabük'ün yüksek kesimlerinde de kar etkili oldu.

Otoyolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde de kar yağışı görülüyor.

Düzce kesiminde ise Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde karla karışık yağmur etkili oluyor.

Kara yolunun Bolu bölümünde Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi ve Bakacak mevkilerinde kar yağışı ve sisin etkisiyle görüş mesafesi azaldı.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar etkisini gösteriyor.

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