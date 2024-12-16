"Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları"nın 38'incisi Bolu'da başladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, genç yetenekler ile iş dünyası arasında köprü oluşturmak amacıyla 2019'dan bu yana düzenlenen "Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları"nın 38'incisi, Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'yla (BATIKAF) Bolu'da başladı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin (BAİBÜ) ev sahipliğindeki fuarda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Madenci Korosu sahne aldı.

Kariyer fuarlarıyla arz ve talep tarafını bir araya getirerek istihdama katkı sunmayı hedeflediklerini anlatan Atay, "Geriye dönüp baktığımızda 1 milyonu aşkın gencimiz 10 bini aşkın şirketle bir araya gelmiş. Burada iş görüşmeleri, mülakatlar, atölye çalışmaları ve bilgilendirme toplantıları yapılmış. Bu, fevkalade büyük ve alanında dünyadaki sayılı organizasyonlardan biri haline geldi." diye konuştu.

Atay, analizlerde fuarların illerin istihdamına doğrudan katkı sağladığını da gördüklerini bildirerek, "Organizasyonların yapıldığı illerde şirket oranında artış var. Kişi başı gayrisafi milli hasılada artış olduğunu görebiliyoruz. Bunlar somut analizler sonucu önümüze gelen veriler. Bütün kesimlerin bir araya geldiği, arz ve talebin doğrudan buluşabildiği en büyük organizasyonlar haline geldi." şeklinde konuştu.

"'Yetenek Her Yerde' organizasyonları, 'Erken Dönem Kariyer Ekosistemi' içerisindeki 11 ayrı üründen sadece biri. 11'i birden çalışıyor. 'Bunun tamamının çalışmasından ortak verim alıyor muyuz?' diye inceleme yaptık. 2019 yılında işsizlik oranı yüzde 28 iken, bugün 2024'te bu oran 16,2’ye düşmüştür. 12 puan üzerinde bir düşüş var ve bu 12 puanlık düşüşün 8,3'ünün, 'Erken Dönem Kariyer Ekosistemi'ne bağlı olduğunu bize ekonometrik modelimiz gösteriyor. Demek ki biz, çağdaş, modern, şeffaf, fırsat eşitliği sunan ve liyakati önceleyen araçları doğru şekilde kullanırsak dünyanın, aslında her yerin ortak konusu olan bir insana, bir gence iş verebilme, onu istihdam edebilme beklentisine cevap verebiliyoruz."

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisince yürütülen yetenek yönetimi modellerinden "Erken Dönem Kariyer Ekosistemi (EDKE)" hakkında da bilgi veren Atay, şöyle devam etti:

- 14-20 yaş grubuna mesleki rehberlik yapılacak

Atay, 20-24 yaş grubu için hazırladıkları bu sistemin başarısını gördükten sonra 14-20 yaş grubu için de çalışma yaptıklarına işaret ederek, BATIKAF ile bu projeye de start verdiklerini kaydetti.

BATIKAF'ın içinde 2 farklı kariyer etkinliğinin daha bulunduğuna değinen Atay, "Birincisi, 14-20 yaş grubunda çocukların mesleki rehberlik almalarına aracılık edecek meslek sınıfları. Milli Eğitim Bakanlığımızda 42 bin psikolojik danışman ve rehber çalışıyor. Bu psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimiz aracılığıyla çocukların özellikle geçiş döneminde temel eğitimden ortaöğretime, ortaöğretimden de yüksek öğretime veya istihdama geçiş aşamalarında onlara müdahale etmeyi planlıyoruz. Yani onlara mesleki rehberlik yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.