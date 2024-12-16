D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişindeki zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Aynı güzergahta seyreden S.K'nin kullandığı 14 GH 429 plakalı hafif ticari araç ve S.K. yönetimindeki 14 FB 163 plakalı minibüs de kazaya karıştı.

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