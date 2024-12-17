Bolu'da düzenlenen "Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları"nın 38'incisi sona erdi

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, genç yetenekler ile iş dünyası arasında köprü oluşturmak için 2019'dan bu yana organize edilen "Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları"nın 38'incisi kapsamında Bolu'da düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) sona erdi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde Gölköy yerleşkesindeki Kongre Merkezi ve Kültür Merkezi'nde dün başlayan fuara, bölgedeki üniversitelerden yaklaşık 35 bin öğrenci katıldı.

Meslek odaları, kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile KOBİ'lerin de yer aldığı fuarda öğrenciler, iş verenlerle birebir görüşmeler yaparak kendilerini tanıtma ve firmaları tanıma fırsatı buldu. Ayrıca öğrenciler, kendi alanlarında kariyer yapmış iş insanı ve akademisyenlerin yer aldığı panel ile söyleşilere katılarak iş dünyası hakkında fikir sahibi oldu.

"Yetenek Her Yerde" temasıyla düzenlenen organizasyonda, üniversiteli gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, iş ve staj imkanlarına erişimde fırsat eşitliği sağlanması ve tüm gençlere birer yetenek olduklarının hissettirilmesi hedeflendi. Türkiye'nin önde gelen savunma sanayii firmaları, bankalar ve finans kuruluşları ile alanlarında önemli işlere imza atan 400'ün üzerindeki firmanın açtığı stantlar öğrencilerin ilgisini çekti.