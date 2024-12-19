Bolu ve Düzce'de sis etkili oldu
Bolu ve Düzce'de sis etkisini gösterdi.
Bolu ve Düzce'de sis etkisini gösterdi.
Kent merkezlerinde gece başlayan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı.
Bölgede oluşan sis bulutu havadan görüntülendi.
Öte yandan Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Bolu ve Düzce kesiminde de sis etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer azaldığı güzergahta sürücüler dikkatli ilerledi.
Bölgede görev yapan trafik, jandarma ve karayolları ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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