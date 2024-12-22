Stat:BoluAtatürk
Hakemler: Yiğit Arslan, Şenol Bektaş, Güner Mumcu Taştan
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 88 Hakan Bilgiç), Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız, Jefferson (Dk. 79 Estrela), Mukairu, Oulare, Onur Ulaş, Avramovski (Dk. 88 Eren Aydın), Fethi Özer, Hüsamettin Yener (Dk. 60 Babacar)
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan (Dk. 76 Yunus Emre Gedik), Vukovic (Dk. 66 Caktas), Pedrinho, Beridze (Dk. 46 Barış Alıcı-Dk. 88 Markao), Yusuf Cihat Çelik, Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan, Mendes, Ahmet Oğuz (Dk. 88 Mehmet Yılmaz), Caner Osmanpaşa
Goller: Dk. 40 Fethi Özer (Boluspor), Dk. 71 ve 90+7 Mendes, Dk. 90+5 Markao (Kocaelispor)
Kırmızı kart: Dk. 72 Oulare (Boluspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Vukovic, Dk. 41 Pedrinho (Kocaelispor), Dk. 58 Fethi Özer, Dk. 78 Babacar (Boluspor)
BOLU
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