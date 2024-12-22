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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 18:25 Güncelleme: 22.12.2024 - 18:25
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:BoluAtatürk

        Hakemler: Yiğit Arslan, Şenol Bektaş, Güner Mumcu Taştan

        Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen (Dk. 88 Hakan Bilgiç), Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız, Jefferson (Dk. 79 Estrela), Mukairu, Oulare, Onur Ulaş, Avramovski (Dk. 88 Eren Aydın), Fethi Özer, Hüsamettin Yener (Dk. 60 Babacar)

        Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan (Dk. 76 Yunus Emre Gedik), Vukovic (Dk. 66 Caktas), Pedrinho, Beridze (Dk. 46 Barış Alıcı-Dk. 88 Markao), Yusuf Cihat Çelik, Tarkan Serbest, Oğulcan Çağlayan, Mendes, Ahmet Oğuz (Dk. 88 Mehmet Yılmaz), Caner Osmanpaşa

        Goller: Dk. 40 Fethi Özer (Boluspor), Dk. 71 ve 90+7 Mendes, Dk. 90+5 Markao (Kocaelispor)

        Kırmızı kart: Dk. 72 Oulare (Boluspor)

        Sarı kartlar: Dk. 31 Vukovic, Dk. 41 Pedrinho (Kocaelispor), Dk. 58 Fethi Özer, Dk. 78 Babacar (Boluspor)

        BOLU

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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