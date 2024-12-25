Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde "Depo Zararlıları Sergisi" düzenlendi

Ziyaretçilere depo zararlılarıyla mücadelenin öneminin anlatıldığı sergiye BAİBÜ rektör yardımcıları Prof. Dr. Samettin Gündüz ve Prof. Dr. Coşkun Karaca, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Tandırlı ile akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Sergide, depolardaki zararlı böcek türleri ve bu türlerin bitkisel ürünlere verdiği zararlar hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı.

Prof. Dr. Gülay Kaçar koordinatörlüğünde Bitki Koruma Bölümü 4. sınıf öğrencileri tarafından fakülte binasında yapılan sergide, Türkiye'nin farklı illerinde depolanan bitkisel ürünlerden toplanan zararlı böcek türleri, hazırlanan maketler, el broşürleri ve afişleri yer aldı.

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