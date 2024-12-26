Kayınpederinden kalan dükkanda mutfak eşyalarına yeniden hayat veriyor

Bolu'da yaşayan Zafer Yıldız, kayınpederinden miras kalan dükkanda kırılan çaydanlıkları ve tencereleri tamir edip, eski bakır ev eşyalarını kalaylayarak ömürlerini uzatıyor.

Emekli sağlık memuru 51 yaşındaki Yıldız, İhsaniye Mahallesi Çukurçeşme Sokak'ta kayınpederinden kalan iş yerinde tamircilik yapıyor.

Yıldız, yaklaşık 20 yıl önce boş vaktini değerlendirmek ve zanaat öğrenmek için sobacılık yapan kayınpederinin yanında çırak olarak başladığı tamircilik işini öğrendi.

Mesleğinden arta kalan zamanını tencere ve çaydanlık gibi eskiyen ev eşyalarını tamir edip bakır kapları kalaylayarak geçiren Yıldız, kayınpederinin 1999 yılında vefat etmesiyle dükkanı hafta sonları ve akşam saatlerinde işletmeye devam etti. Sağlık memurluğundan 2017 yılında emekli olan Yıldız, bu tarihten sonra her gün dükkanı açarak eski ev eşyalarını tamir etmeyi sürdürdü.

- "Eşyaları tamir edip pırıl pırıl teslim ediyoruz" Zafer Yıldız, AA muhabirine, eskiyen ve kırılan ev eşyalarını tamir ederek vatandaşları yeni eşya alma masrafından kurtardığını söyledi. Çelik eşyaları tamir edip ömürlerini uzattığını kaydeden Yıldız, bunların yanı sıra bakır eşyaları kalayladığını ve bıçakları bilediğini ifade etti.