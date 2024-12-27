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        Bolu Dağı ve Kartalkaya'da kar etkili oldu

        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ile Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 16:29 Güncelleme: 27.12.2024 - 16:29
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        Bolu Dağı ve Kartalkaya'da kar etkili oldu
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        Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimi ile Kartalkaya Kayak Merkezi'nde kar etkisini gösterdi.

        Otoyol ile kara yolunun Bolu ve Düzce geçişlerinde gün boyunca etkili olan sağanak, yerini kara bıraktı.

        Otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Dağkent, Cankurtaran ve Gerede mevkileri ile kara yolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere kesimlerinde kar etkili oldu.

        Ayrıca D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.

        Polis ekipleri, güzergahtan geçen sürücüleri, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Bölgede karayolları ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuzda bekliyor.

        - Kartalkaya'da kar yağışı başladı

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'ne kar yağdı.

        Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kartalkaya'da kar yağışı aralıklarla sürdü.

        Merkeze gelenler, pistlerde kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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