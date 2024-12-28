Kartalkaya, Abant ve Yuvacık, yeni yılı doğayla iç içe karşılamak isteyenleri ağırlayacak

MEHMET EMİN GÜRBÜZ - İBRAHİM AKTAŞ - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi ile doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı ve Kocaeli'deki Yuvacık, yeni yılda konuklarını ağırlamayı bekliyor.

Köroğlu Dağı'nın zirvesinde yer alan ve kent merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan kayak merkezindeki 2 bin yatak kapasiteli 5 otel, yılbaşına sayılı günler kala hazırlıklarını tamamladı.

Yılbaşı tatili için Kartalkaya'yı tercih edenler, canlı müzik ve havai fişek gösterileri eşliğinde gece kayağı gibi çeşitli etkinliklerle yeni yılı karşılayacak.

Ergül, güzel bir sezon geçirmeyi temenni ederek, 300 bine yakın misafir beklediklerini ifade etti.

Bolu'nun doğal zenginliklere sahip olduğuna işaret eden Ergül, "Tatilcilerin yoğun talebi var. Kent merkezinde ve Abant'ta bulunan otellerde doluluk yüksek." dedi.

Ergül, rezervasyonların istenen seviyede olduğunu belirterek, kar kalitesi, tesisler ve verilen hizmetlerin merkezin tercih edilmesinde etkili olduğunu kaydetti.

Kayak merkezinde bulunan iki otelin genel müdürü Yusuf Avcı da Kartalkaya'da yeni sezonun güzel başladığını belirterek, "Kar yağışı erken geldi ve aralık ayının ilk haftalarında sezonu açtık. Sezonun açılmasıyla yerli ve yabancı tatilciler ilgi göstermeye başladı. Şu anda doluluk istediğimiz seviyede." diye konuştu.

Avcı, yeni yılda "eğlencenin merkezi"nin Kartalkaya olduğunu söyleyerek, "Yeni yıl öncesinde otel ve pistlerde hazırlıklarımız tamamlandı. Canlı müzik eşliğinde eğlenceler yapılacak. Bunun yanı sıra havai fişek gösterileri ve gece kayağı da yapılacak. Tatilcilerimizin yeni yıla mutlu ve eğlenerek girmesi için tüm hazırlıklarımızı yaptık." ifadelerini kullandı.