Yeniçağa'da aşçılık öğrencileri gastronomi festivalinden madalyayla döndü

İstanbul'un Şile ilçesinde gerçekleştirilen festivale 11 öğrenci, 2 danışman öğretmenle katılan Yeniçağa ekibi, "Yılın En İyi Lisesi" kategorisinde 1 altın ve 1 gümüş, "Modern Türk Mutfağı" kategorisinde ise altın madalya kazandı.

Öğrenciler, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Mutfak Günleri Gastronomi Festivali'ne katıldı.

Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 21. Uluslararası Mutfak Günleri Gastronomi Festivalinde 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

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