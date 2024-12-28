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        Yeniçağa'da aşçılık öğrencileri gastronomi festivalinden madalyayla döndü

        Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 21. Uluslararası Mutfak Günleri Gastronomi Festivalinde 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 12:11 Güncelleme: 28.12.2024 - 12:18
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        Yeniçağa'da aşçılık öğrencileri gastronomi festivalinden madalyayla döndü
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        Yeniçağa Aşçılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 21. Uluslararası Mutfak Günleri Gastronomi Festivalinde 2 altın ve 1 gümüş madalya kazandı.

        Öğrenciler, Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TAŞFED) tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Mutfak Günleri Gastronomi Festivali'ne katıldı.

        İstanbul'un Şile ilçesinde gerçekleştirilen festivale 11 öğrenci, 2 danışman öğretmenle katılan Yeniçağa ekibi, "Yılın En İyi Lisesi" kategorisinde 1 altın ve 1 gümüş, "Modern Türk Mutfağı" kategorisinde ise altın madalya kazandı.

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