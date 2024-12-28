Doğaseverler beyaza bürünen Gölcük Tabiat Parkı'nda manzaranın tadını çıkardı
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından oluşan manzaranın tadını çıkarmak isteyenleri ağırladı.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı, kar yağışının ardından oluşan manzaranın tadını çıkarmak isteyenleri ağırladı.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkında iki gündür aralıklarla kar yağışı etkili oldu.
Kar yağışının ardından Gölcük'te kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti. Hava sıcaklığının eksi derecelere düşmesiyle tabiat parkındaki gölün yüzeyi kısmen buz tuttu.
Günübirlik tatil için Gölcük'e gelen doğaseverler, göl çevresinde yürüyerek, iskelede fotoğraf çektirerek kar manzarasının tadını çıkardı.
Beyaza bürünen tabiat parkı, havadan görüntülendi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.