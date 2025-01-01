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        Kartalkaya'da tatilciler 2025'in ilk gününde kayak keyfi yaptı

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatilciler, yeni yılın ilk gününde kayak ve snowboard yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 12:30 Güncelleme: 01.01.2025 - 12:30
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        Kartalkaya'da tatilciler 2025'in ilk gününde kayak keyfi yaptı
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatilciler, yeni yılın ilk gününde kayak ve snowboard yaptı.

        Bolu Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan, İstanbul ile Ankara gibi iki metropol kent arasında bulunan Kartalkaya'ya gelen yerli ve yabancı tatilciler yeni yıla coşkuyla girdi.

        Yapay karlamayla kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu pistleri dolduran tatilciler, 2025'in ilk gününde kayak ve snowboard yaparak eğlendi.

        Merkezde bulunan 2 bin yatak kapasiteli 5 otel de yüzde 80 doluluk oranıyla hizmet veriyor. Hafta sonunda ise bu oran günübirlik tatilcilerle yüzde 95'e yükseliyor.

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