Jandarma tanıtım tırı Yeniçağa'da ziyarete açıldı
Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) tanıtım tırı, Bolu'nun Yeniçağa ilçesine geldi.
Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığının (JÖAK) tanıtım tırı, Bolu'nun Yeniçağa ilçesine geldi.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 2019 yılında başlatılan çalışmayla JÖH ve JÖAK birimlerinin görevleri, eğitim süreçleri, kullanılan özel teçhizat ve araç gereçler hakkında bilgi verilen tır, ilçe merkezinde ziyarete açıldı.
Tırda ürün satışı da yapılarak, şehit ve gazi olan jandarma mensuplarının ailelerine destek sağlanıyor.
Mobil tırı ziyaret eden ilçe sakinleri, JÖH ve JÖAK timlerinin kullandığı tişört, pusula, saat, künye, bileklik ve şapka gibi çeşitli ürünler ile hediyelik eşyalar aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.