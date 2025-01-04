Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkisini gösterdi.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sağanak ve sis etkisini gösterdi.
Bölgede sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam etti.
Bakacak, Karanlıkdere ve Seymenler mevkilerinde sisin de etkisiyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye düştü.
Ulaşımda aksama yaşanmayan bölgede kara yolları ve trafik ekipleri, sürücüleri sağanak ve sise karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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