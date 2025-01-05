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        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından Belediye Başkanı Özcan hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama:

        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında "nefret ve ayrımcılık" suçundan soruşturma başlatıldığını ve "görevi kötüye kullanma" suçundan da İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep edileceğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2025 - 16:20 Güncelleme: 05.01.2025 - 16:20
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        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığından Belediye Başkanı Özcan hakkındaki soruşturmaya ilişkin açıklama:
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        Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında "nefret ve ayrımcılık" suçundan soruşturma başlatıldığını ve "görevi kötüye kullanma" suçundan da İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep edileceğini bildirdi.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Özcan'ın Suriyelilerle ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan ifadelerine yer verildi.

        Özcan'ın, "Yeterince yardım alıyorlar devletten, Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım, dedim. Tabelaları bir gecede kaldırdım, aldıkları ruhsatları hukuksuz şekilde iptal ettim. Tabii o zamanki güç ile dava da açamadılar. Şu an Bolu'da bir tane Arapça tabela yok. İdari Yargıya gitselerdi belki kazanırlardı ama siyasette güçlü olduğunuz zaman yeni seçildiğiniz zamandır. Bir şok dalgası yarattı, anlayamadılar ne olduğunu, sonra baktım yeterince giriş yok, kendim hukukçuyum nikah ücretlerine, sularına 10 kat zam yaptım. Bu da yasal değildi." şeklindeki açıklamaları üzerine Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen "nefret ve ayrımcılık" suçunu düzenleyen TCK'nin 122. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, ayrıca, Özcan hakkında 4483 sayılı yasa kapsamında "görevi kötüye kullanma" suçundan İçişleri Bakanlığından soruşturma izni talep edileceği kaydedildi.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldığını ifade etmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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