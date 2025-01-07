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        Bolu'da kaybolan büyükbaş hayvanlar dronla bulundu

        Bolu'da bir çiftçinin kaybolan 10 büyükbaş hayvanı, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince dron yardımıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 12:05 Güncelleme: 07.01.2025 - 12:37
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        Bolu'da kaybolan büyükbaş hayvanlar dronla bulundu
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        Bolu'da bir çiftçinin kaybolan 10 büyükbaş hayvanı, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince dron yardımıyla bulunarak sahibine teslim edildi.

        Mengen ilçesine bağlı Bölükören köyünde çiftçilik yapan Ramazan Çetin'in 10 büyükbaş hayvanı merada otlarken kayboldu.

        Çetin'in durumu bildirdiği köy muhtarı, Orman Bölge Müdürlüğünden yardım istedi.

        Bölgeye gelen ekipler, hayvanların bulunması için dron destekli çalışma başlattı.

        Dron yardımıyla köyün yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan hayvanlar, sahibine teslim edildi.

        Ramazan Çetin, ekiplere teşekkür ederek, "Otlatmaya götürdüğüm hayvanlarımı, hızlı hareket ettikleri için kaybettim. Hayvanlarımı bulmak için çalışma yaptım. Ameliyatlı olduğum için hayvanlarımı aramakta zorluk çektim. Daha sonra Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden ekipler geldi ve dronla gerçekleştirdikleri aramada hayvanlarım zarar görmeden bulundu." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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