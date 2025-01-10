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        Bolu Valisi Aydın'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 09:57 Güncelleme: 10.01.2025 - 09:57
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        Bolu Valisi Aydın'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
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        Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aydın, mesajında, basının, toplumun doğru ve tarafsız bilgiye erişimini sağlayarak demokrasinin güçlenmesinde ve bireylerin bilinçlenmesinde hayati rol oynadığını belirtti.

        Yazılı, görsel ve dijital medya platformlarının çeşitlenmesiyle günümüzde gazetecilik mesleğinin haber aktarmaktan öte kamuoyu oluşturma ve toplumsal sorunlara ışık tutma gibi önemli sorumluluğu da üstlendiğini vurgulayan Aydın, "Zor koşullarda ve büyük riskler altında doğru haberin peşinde koşan gazetecilerimizin çabaları, vatandaşlarımızın sorunlarını dile getirerek çözüm yollarının bulunmasına katkı sunmakta, toplumun her kesimini bir araya getiren köprü vazifesi görmektedir. İnsan haklarına, özel hayata ve etik değerlere saygı göstererek yürüttükleri bu meslek, fedakarlık ve özveri gerektiren bir misyonu ifade etmektedir. Bu anlamlı gün vesilesiyle basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, görevleri başında hayatını kaybeden tüm gazetecilerimizi saygıyla anıyorum. Büyük özveriyle mesleklerini sürdüren tüm gazetecilere görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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