AK Parti Genel Sekreteri Şahin'den CHP'li belediyelerle ilgili değerlendirme:

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, "Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, millete hakaret eden, Müslümanlara hakaret eden, inançlı Müslümanları çok affedersiniz, domuz şeklinde tasvir eden, çizen bir kişinin adının verildiği sözde bir kültür merkezini açtı. Bir insan bu kadar mı mankurt olabilir? Bir insan toplumuna bu kadar mı düşman olabilir? Değerlerine bu kadar mı düşman olabilir?" dedi.

Partisinin Bolu 8. Olağan İl Kongresi'ne katılan Şahin, CHP'ye yönelik eleştirilerde bulundu.

Şahin, İstanbul'da bir kültür merkezinin açılışına değinerek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, milletimize hakaret eden, Müslümanlara hakaret eden, inançlı Müslümanları çok affedersiniz domuz şeklinde tasvir eden, çizen bir kişinin adının verildiği sözde bir kültür merkezini açtı. Bir insan bu kadar mı mankurt olabilir? Bir insan toplumuna bu kadar mı düşman olabilir? Değerlerine bu kadar mı düşman olabilir? Diğer taraftan Ankara'nın Cumhuriyet Halk Partili Belediye Başkanının, dinimize, değerlerimize yüce Yaradan'ımıza, Kur'an'ımıza hakaret ettiği için Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilen kişileri belediyeye aldığını, onları istihdam ettiğini, onları terfi ettirdiğini görüyoruz. Al birini, vur ötekine. Her biri birbirinden garabet tavırlar sergiliyorlar."