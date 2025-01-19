Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da örgü oyuncak kursunda buluşan kadınlar, üreterek sosyalleşiyor

        ZAFER GÖDER - Bolu'da gençlik merkezinde açılan amigurumi tekniğiyle örgü oyuncak kursunda eğitim alan 31 ila 66 yaşlarındaki 20 kadın, el emeği bebek ve süs eşyaları üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2025 - 11:03 Güncelleme: 19.01.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da örgü oyuncak kursunda buluşan kadınlar, üreterek sosyalleşiyor
        ABONE OL

        ZAFER GÖDER - Bolu'da gençlik merkezinde açılan amigurumi tekniğiyle örgü oyuncak kursunda eğitim alan 31 ila 66 yaşlarındaki 20 kadın, el emeği bebek ve süs eşyaları üretiyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Yedigöller Gençlik Merkezi'nde 2 ay önce kadınların sosyalleşmelerine katkı sağlamak amacıyla örgü oyuncak kursu açıldı.

        Mahalle muhtarlıklarının yaptığı duyurular sonucu kurslara başlayan yaşları 31 ile 66 arasında değişen 20 kadın, amigurumi yapım teknikleri ve tariflerini öğrendi. Bazı kadınların çocuklarıyla geldiği eğitimlerde sosyalleşme imkanı da bulan kursiyerler, hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de yakınlarına ve tanıdıklarına hediyelik eşya üretiyor.

        Merkezdeki resim ve amigurumi eğitmeni Dilek Köse Bayhan, AA muhabirine, kadınların sosyalleşmesi ve boş zamanlarını değerlendirmesi amacıyla kursu açtıklarını anlattı.

        Bayhan, 2006-2007'de kursiyer olarak geldiği merkezde şimdi öğretici olarak görev yaptığını belirterek, 2 ay önce açtıkları amigurumi kursunda 20 kursiyerle çalıştıklarını, bunun yanı sıra 7-29 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik resim kursu verdiğini söyledi.

        Japon el işi sanatı amiguruminin, Türk kültüründe çok bilinen bir şey olmadığını ifade eden Bayhan, "Amigurumi, ilmek sayarak yapılan bir çalışma. Çoğu kadınımız yapmak istiyor ama tekniğini ve tarifini bilmedikleri için, aslında korktuklarından başlayamıyorlar. Amacımız tarifleri öğretmek, terimleri anlamalarına yardımcı olmak. Bu vesileyle ürün ortaya çıkarmalarını da sağlamak." dedi.

        Gençlik merkezlerinin normalde 7-29 yaş arası çocuk ve gençlere hizmet verdiğini anımsatan Bayhan, "Çok talep olduğu için muhtarlıklar duyuru yapmışlar. Kadınlarımızı hayata katması, sosyalleşmelerine yardımcı olmak ve bilgi dağarcıklarını geliştirmek adına bu şekilde projeye ihtiyaç olduğu söylendi. Biz de kurs açtık. Kursiyerlerimizle yaptığımız çalışmaları sosyal sorumluluk projesi kapsamında huzurevindeki vatandaşlarımıza hediye edeceğiz. Yaptığımız anahtarlıkları huzurevi sakinlerine hediye edeceğiz." diye konuştu.

        Kursa katılan 31 yaşındaki Elif Kim, diğer kursiyerlerle örgü örüp sohbet ettiklerini aktararak, "Birlikte vakit geçirirken bir yandan da öğrenmiş oluyoruz. Bir şeyler üretmiş oluyoruz. Ürettiğimiz oyuncakları da bir yerlere bağışlıyoruz. Ben 2016'dan bu yana oyuncak örüyordum ama buraya gelince daha profesyonel destek almış oldum." sözlerini sarf etti.

        - "Buraya geleceğim günün geceleri hiç uyuyamıyorum"

        Kursiyer 66 yaşındaki Bilge Akman, gençlik merkezine geldiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Burası bize gençlik kattı. Buraya geleceğim günün geceleri hiç uyuyamıyorum. Buraya geleceğim, arkadaşlarımla olacağım ve bir şeyler öğreneceğim diye çok seviniyorum." ifadesini kullandı.

        Hemşirelikten emekli olduğunu kaydeden Akman, "Çalıştığım için hiçbir şey bilmiyordum. Şimdi buraya geldim, el işi öğrendim. Burayı açanlara çok teşekkür ediyorum. Yaptığımız oyuncakları satmıyoruz. Torunlara veriyoruz. Başka kişilere hediye ediyoruz." açıklamasında bulundu.

        Amigurumi ve iletişim teknikleri kurslarına katılan 45 yaşındaki Emine Daldallı, 2 çocuğunun da burada açılan farklı kurslara devam ettiğini, gençlik merkezinin kendilerini kursiyer olarak kabul etmesinin avantaj olduğunu aktardı.

        35 yaşındaki Fatma Şahin, muhtarlıktan yapılan duyuruyu görerek kursa katıldığını, kızının da merkezdeki İngilizce kursuna devam ettiğini anlatarak, "Burada hiçbir şekilde karşılık beklemiyorlar. Sadece kendi malzemelerimizi alıyoruz. Buraya gelip arkadaşlarımızla kaynaşıyoruz. Boş vaktimizi de değerlendirmiş oluyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Parmak izi karakter sayısı arttı, cinayet çözüldü!
        Parmak izi karakter sayısı arttı, cinayet çözüldü!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Yoon resmen tutuklandı
        Yoon resmen tutuklandı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Trump yemin töreni için Washington'da
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        "Kendi geleceklerine kurşun sıktılar"
        "Kendi geleceklerine kurşun sıktılar"
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi
        Yarıyıl tatili için çılgın etkinlik listesi

        Benzer Haberler

        Mudurnu'da öğrenciler oyunlarla sosyalleşti
        Mudurnu'da öğrenciler oyunlarla sosyalleşti
        Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Kartalkaya'ya sömestirde 50 bin tatilci (2)
        Kartalkaya'ya sömestirde 50 bin tatilci (2)
        Kartalkaya yarıyıl tatilinin başlamasıyla kayakseverlerin ilgisiyle karşıla...
        Kartalkaya yarıyıl tatilinin başlamasıyla kayakseverlerin ilgisiyle karşıla...
        Bolu'da kaza yapan kamyonun sürücüsü yaralandı
        Bolu'da kaza yapan kamyonun sürücüsü yaralandı
        Kartalkaya'ya sömestirde 50 bin tatilci
        Kartalkaya'ya sömestirde 50 bin tatilci