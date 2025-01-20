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        Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 60'a yükseldi

        Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 60'a ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 17:00 Güncelleme: 20.01.2025 - 17:00
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        Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 60'a yükseldi
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        Bolu'nun içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 60'a ulaştı.

        Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve geçen yıl ekim ayında su seviyesi yüzde 19'a kadar düşen barajı besleyen Mudurnu ve Abant derelerinin debileri, eriyen karlar ve son haftalarda etkili olan sağanakların etkisiyle arttı.

        Söz konusu artışla derelerin ulaştığı havzadaki Gölköy Barajı da dolmaya başladı.

        Yüzde 60'ı dolan barajın, bahar aylarında yüzde 100 doluluk seviyesine ulaşması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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