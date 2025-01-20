Bolu'nun içme suyu kaynağı Gölköy Barajı'nda su seviyesi yüzde 60'a yükseldi

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve geçen yıl ekim ayında su seviyesi yüzde 19'a kadar düşen barajı besleyen Mudurnu ve Abant derelerinin debileri, eriyen karlar ve son haftalarda etkili olan sağanakların etkisiyle arttı.

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