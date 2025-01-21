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        Kartalkaya'daki yangından kurtulanlar ve görgü tanığı yaşadıklarını anlattı

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangından kurtulan iki kişi ile bir görgü tanığı yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 20:16 Güncelleme: 21.01.2025 - 20:16
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        Kartalkaya'daki yangından kurtulanlar ve görgü tanığı yaşadıklarını anlattı
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Grand Kartal Otel'de çıkan yangından kurtulan iki kişi ile bir görgü tanığı yaşadıklarını anlattı.

        Yangından kurtulan Atakan Yelkovan, AA muhabirine, otelin 3. katında konakladıklarını ve yangın sırasında eşinin uyandığını söyledi.

        Yangında otelde herhangi bir alarm çalmadığını belirten Yelkovan, "Duman kokusuna uyandık, beni de uyandırdı. Panikle kalktım. Emin bile değildik yangın olduğuna, gelir geçer bir şey sandık çünkü dumanı görüyoruz ama alarm yok. Ortak lobiye doğru koştuk. Yukarı çıkalım dedik, yangının kaynağını da bilmiyoruz. Alevleri ve dumanları görünce aşağı indik. Aşağıda kayak odası var, oradan canımızı zor kurtardık. Biz 3. katta kalıyorduk, alevler 4. kattaymış, üzerimize doğru geliyordu. Bir yandan arkadaşlarımızı ararken bir yandan dışarıya çıkmaya çalıştık." diye konuştu.

        Yelkovan, insanların yardım çığlıkları attığını anlatarak, "Atlayanlar oldu, kötüydü, bilmiyorum. Zor bir geceydi. Buraya eşim ve çocukları olan arkadaşlarla geldik. Biri atladı." dedi.

        Yangından kurtulan ve ismini vermeyen bir kadın, "Çığlıklara uyandık, ne olduğunu bilmiyoruz. 'Yangın var, tahliye ediyoruz oteli.' dediler. Bağrışmaya çıktık, biz 2. kattaydık. Benim gördüğüm yangın 4 ve üzerindeki kattaydı. Zaten hava rüzgarlıydı ve çok kötüydü." şeklinde konuştu.

        Çevredeki diğer otellerden birinde çalışan Barış Özcan, yangını duymalarıyla uyandıklarını ancak ellerinden bir şey gelmediğini dile getirdi.

        Gecenin bir yarısında insanların uykularında hayatlarını kaybettiklerini anlatan Özcan, "En çok etkileyen de birbirine bağlanmış çarşaflar var. İnsanlar can havliyle dışarıya çıkmaya çalışmışlar. Yani bilanço gerçekten çok ağır. Keşke elimizden bir şey gelse ama gelmiyor. Biz de karşı otelin çalışanlarıyız. Yardım için buraya geldik, bir kova su bile dökebilsek içimizi rahatlatacaktı." ifadelerini kullandı.

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