Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otellerin yangın merdivenleri ve önleme sistemleri görüntülendi

Grand Kartal Otel'in yangın merdiveni ise binanın içinde girişe yakın noktada, sağ ve sol kısımda yer alıyor.

Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangın sonrası bölgede bulunan diğer otellerin yangın merdivenleri ve önleme sistemleri görüntülendi.

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