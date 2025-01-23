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        Kartalkaya'daki otel yangınında vefat eden Şevval Şahin Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 12'nci kattan atlayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden otel çalışanı 25 yaşındaki Şevval Şahin, memleketi Bartın'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 13:52 Güncelleme: 23.01.2025 - 14:31
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        Kartalkaya'daki otel yangınında vefat eden Şevval Şahin Bartın'da son yolculuğuna uğurlandı
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında 12'nci kattan atlayan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden otel çalışanı 25 yaşındaki Şevval Şahin, memleketi Bartın'da toprağa verildi.

        AİBÜ İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Şahin'in cenazesi, Demirciler Mahallesi Aydınlık Sokak'taki evinin önüne getirildi. Burada Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, helallik alındı.

        Baba Erdal, anne Bilhan ve kız kardeş Çisel Şahin ile yakınları tören sırasında gözyaşı döktü. Baba Erdal Şahin'in güçlükle ayakta durabildiği görüldü.

        Şahin'in cenazesi, öğle vakti Şadırvan Camisi'nde kılınan namazın ardından Halatçıyaması Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenazeye, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Kasım Gönüllü, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal ve vatandaşlar katıldı.

        Yaklaşık 1,5 ay önce Grand Kartal Otel'de garson olarak çalışmaya başlayan 25 yaşındaki Şevval Şahin'in, yangın sırasında babasını görüntülü aradığı ve uzun süren mücadelesinin ardından kurtulmak için bulunduğu 12. kattan atladığı öğrenildi.

        - "Son ana kadar umudumuz vardı"

        Şahin'in kuzeni Murat Bakır, gazetecilere, ellerinden bir şey gelmediği için çok üzüntülü olduklarını dile getirdi.

        Son ana kadar umutla beklediklerini söyleyen Bakır, "Yangında ihmaller olduğunu görüyoruz. İnşallah sorumlu olanlar cezasını alır. En azından babasının annesinin ailesinin içi rahatlamış olur. Son ana kadar umudumuz vardı, direnç gösterir diye bekliyorduk genç olduğu için ama maalesef. Babasıyla son ana kadar irtibat halindeymiş. Yarım saatlik bir görüşmeden sonra telefonda sesi kesilmiş." diye konuştu.

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