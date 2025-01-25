Bolu Baro Başkanı Barut, Kartalkaya'daki otel yangınının soruşturma sürecine ilişkin konuştu:

Bolu Baro Başkanı Sinan Barut, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin soruşturma sürecini titizlikle takip ettiklerini belirterek, "Yangına nasıl ve neden müdahale edilemediği konusunu da iddianame ya da bilirkişi raporu tanzim olunca herkes öğrenecek. Hiç kimse şüphelilerin dediğine bağlı değil. Önemli olan delillerin toplanması." dedi.

Barut, Bolu Adliyesi önünde gazetecilere, Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen faciadan dolayı tüm ülkeye başsağlığı diledi.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturmaların titizlikle yürütüldüğünü belirten Barut, "Bildiğimiz kadarıyla şu an yine bilirkişi heyeti otelde incelemelerine devam ediyor. Onun dışında sulh ceza hakimliği tarafından otel sahibi, otel genel müdürü dahil 9 kişinin tutuklanmasına karar verildi. Bir kişi adli kontrolle salıverildi. Halen mevcut 4 kişi gözaltında. Onların da bugün itibarıyla adliyeye sevk olacağını düşünüyoruz çünkü 4 kişinin gözaltı süreleri bugün itibarıyla bitiyor." diye konuştu.

Soruşturma çerçevesinde bilirkişi raporuna göre herhangi bir kusuru olan diğer şüphelilerin de gözaltına alınacağını, gözaltıların artacağı yönünde duyumların olduğunu dile getiren Barut, bu konuda soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

- "Hak kayıplarının olmaması için soruşturmanın takibi yapılıyor"

Barut, Bolu Barosu olarak vefat edenlerin, yaralıların ve yakınlarının haklarının zayi olmaması için süreci takip ettiklerini vurgulayarak, "Soruşturmaların titizlikle devam etmesi, herhangi bir şekilde delil karartılması veya soruşturmaya halel gelmemesi için kovuşturmayı bizzat başsavcılıkla takip etmekteyiz. Soruşturmanın her aşamasında hem şüpheliler hem mağdurlar açısından herhangi bir şekilde hak kayıplarının olmaması için Bolu Barosu olarak 3-4 gündür adliyede sabahtan akşama kadar soruşturmanın takibini yapmaktayız." ifadesini kullandı.

Gazetecilerin tutuklamaların gerekçesine ilişkin sorusuna Barut, "Şüpheliler hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek'ten tutuklamalar verildi. 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. İş güvenliği uzmanının adli kontrol tedbirleriyle salıverilmesine karar verildi." yanıtını verdi.