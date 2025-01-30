Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin tutuklanan mutfak çalışanından "yangın tüpü bulamadığı" iddiası

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin tutuklanan mutfak çalışanı Mehmet Gündüz, çalışma arkadaşının kendisine yangın olduğunu söylemesi üzerine yangın tüpü aramaya başladığını ancak bulamadığını ifade etti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan zanlılar arasında bulunan Gündüz'ün savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

Gündüz, Grand Kartal Otel'in fırın bölümünde 4 sezondur ekmekçi olarak çalıştığını belirterek, olay günü saat 23.00-00.00 saatlerinde vardiyayı, soruşturma kapsamında tutuklanan Yusuf Karahanlı ve Fidan Kurç ustalar ile ismini hatırlamadığı diğer kişiyle devraldığını, gece vardiyasında restoran şefi bulunmadığını söyledi.

Mutfak kısmında iki ekmekçi, iki de kahvaltıcı olarak çalıştıklarını aktaran Gündüz, şöyle devam etti:

"Gece 03.00-04.00 saatlerinde Yusuf ustayla birlikteydik. Ben donut hamurunu hazırlıyordum. Yusuf usta ise ürünleri dizmeye başlamıştı. Sonrasında Yusuf usta molaya çıkacağını söyledi. Molaya çıkacağı sırada restoran bölümünde Yusuf usta yangın olduğunu söyledi. Bana, 'Mehmet usta, yangın var.' diye bağırdı. Ben de yangın tüpü aramaya başladım ancak bulunduğum kısımda yangın tüpü bulamadım. Yusuf usta resepsiyon kısmına yangın alarmlarının çalması için çıktı. Yangının nereden çıktığını görmedim. Merdivenlerden aşağı doğru koşmaya başladım. Bu sırada da 'Yangın var' diye bağırdım. Kapılara da bu sırada vurmaya başladım. Katlarda yangın butonu göremedim. Katlarda yangın tüpleri de bulamadım."

Gündüz, zemin katta bulunan garaj kısmından otelin dışına çıktığını, binanın piste bakan cephesinin alev aldığını gördüğünü anlatarak, "Yan tarafta bulunan Kartal Otel'den yatak taşıyarak atlayan kişilerin kurtulması için yumuşak zemin oluşturmaya çalıştım. Sonrasında olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri geldi. Ekiplerin saat kaçta geldiklerini tam hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.