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        Bolu'da asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 20 kişiye adli işlem uygulandı

        Bolu'da bir haftada düzenlenen asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 20 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:30 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:30
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        Bolu'da asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 20 kişiye adli işlem uygulandı
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        Bolu'da bir haftada düzenlenen asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 20 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 27 Ocak- 2 Şubat tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından asayiş, kaçakçılık ve organize suçlar ile narkotik suçlara yönelik çalışma yürütüldü.

        Suçların azaltılması ve önlenmesi ile suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarda yakalanan 77 kişiden 1'i tutuklandı.

        Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 100 paket kaçak sigara ile 11 bin 520 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Narkotik suçlarla mücadele operasyonlarında da 15 şüpheliye adli işlem uygulandı, bir miktar uyuşturucu ile cam aparat ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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