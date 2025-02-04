Bolu'da asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 20 kişiye adli işlem uygulandı

Bolu'da bir haftada düzenlenen asayiş, narkotik ve kaçakçılık operasyonlarında 20 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte 27 Ocak- 2 Şubat tarihlerinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından asayiş, kaçakçılık ve organize suçlar ile narkotik suçlara yönelik çalışma yürütüldü.

Suçların azaltılması ve önlenmesi ile suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarda yakalanan 77 kişiden 1'i tutuklandı.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 100 paket kaçak sigara ile 11 bin 520 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Narkotik suçlarla mücadele operasyonlarında da 15 şüpheliye adli işlem uygulandı, bir miktar uyuşturucu ile cam aparat ele geçirildi.