Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Mengen ilçesinde refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2025 - 20:21 Güncelleme: 05.02.2025 - 20:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL

        Bolu'nun Mengen ilçesinde refüje çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

        Kar yağışının etkili olduğu Ankara-Zonguldak kara yolunda Zonguldak yönüne giden O.V. idaresindeki CE 1008 XF plakalı tır, Dorukhan Tüneli çıkışında refüje çarptı.

        Kazada yaralanan tır sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Mengen Dr. Mustafa Körpeoğlu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, tırın çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Gazzelilerin zorla tahliyesi kabul edilemez
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        İran: Trump'ın adımı başarısızlığa mahkum
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu!
        İstanbul'da kar yağışı!
        İstanbul'da kar yağışı!
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        5 Şubat 2025: Bugün ne oldu?
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Kar tatili haberleri gelmeye başladı!
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        Sergen Yalçın'ın acı günü: Gürsoy Yalçın vefat etti
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        'Endeksin 3'e katlanması lazım'
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Aksungur İHA’ya kritik alanlarda özel görev
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Lemina G.Saray için İstanbul'da!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Turabi hakkında yakalama kararı
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        Uçak kazaları arttı: Komplo teorileri neler?
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        AB onay verdi: Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak
        İki günde iki transfer!
        İki günde iki transfer!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        İşte 'kilo verememe'nin görünmez sebebi!
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Hamburger köftesinde kalp pidede kanatlı eti
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez
        Bakan Fidan: Trump'ın Gazze teklifi kabul edilemez

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki zincirleme kaza ulaşımı aksatıyor
        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimindeki zincirleme kaza ulaşımı aksatıyor
        Galatasaray'a Bolu'da çiçekli karşılama
        Galatasaray'a Bolu'da çiçekli karşılama
        Galatasaray kafilesi Bolu'ya geldi
        Galatasaray kafilesi Bolu'ya geldi
        Kartalkaya'daki otel yangınında yaralanan 2 kişi taburcu edildi
        Kartalkaya'daki otel yangınında yaralanan 2 kişi taburcu edildi
        Bolu'da kaçak ve usulsüz avlanan 18 kişiye para cezası uygulandı
        Bolu'da kaçak ve usulsüz avlanan 18 kişiye para cezası uygulandı
        GÜNCELLEME - Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 şüph...
        GÜNCELLEME - Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin gözaltına alınan 2 şüph...