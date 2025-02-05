Bolu'da kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Bolu'da kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Bolu'da kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.
Vali Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları dahil) yarın eğitime ara verildiğini belirtti.
Aydın, kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağını kaydetti.
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