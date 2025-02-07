Göynük'te sahipsiz hayvanlar için yem bırakıldı

İlçe sakinlerine de sahipsiz hayvanların kış günlerinde beslenebilmesi için destek olma çağrısına bulunuldu.

Göynük Belediyesi, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanlar için yemleme çalışması yaptı.

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