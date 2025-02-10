Bolu Dağı'nda kar ve sis görüş mesafesini düşürdü
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar ve sis görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde kar ve sis görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Kara yolunun Bolu kısmında kalan Abant kavşağı ve Seymenler ile Düzce bölümünde yer alan Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde kar yağışı aralıklarla devam etti.
Sisin de etkili olduğu güzergahta görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
Bölgede kara yolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürdü.
Trafik ekipleri de Bolu Dağı geçişini kullanacak sürücülerden yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamalarını, araçlarında zincir bulundurmalarını istedi.
Öte yandan Bolu kent merkezinde ile Düzce'de Kalıcı Konutlar bölgesinin yüksek kesimlerinde de aralıklarla kar yağışı görüldü.
Düzce'yi D-100 kara yoluna bağlayan Kuzey Çevre Yolu'nun güney kısımlarında ise sürücüler, sis nedeniyle yavaş ilerledi.
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