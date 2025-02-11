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        Bolu'da uyuşturucu davası sanığına hapis ve para cezası

        Bolu'da "esrar elde etmek için kenevir ekme" suçlaması ile yargılanan sanığa 4 yıl 7 ay hapis ve 83 bin 300 lira para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 18:11 Güncelleme: 11.02.2025 - 18:11
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        Bolu'da uyuşturucu davası sanığına hapis ve para cezası
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        Bolu'da "esrar elde etmek için kenevir ekme" suçlaması ile yargılanan sanığa 4 yıl 7 ay hapis ve 83 bin 300 lira para cezası verildi.

        Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Göynük ilçesindeki arazisinde yasa dışı kenevir ektiği iddia edilen tutuklu sanık Sabri A. ve avukatı katıldı.

        Duruşmada savunmasını yapan sanık Sabri A. kenevirleri ticaret amacıyla ekmediğini ve sadece kişisel kullanım için yetiştirdiğini savundu.

        Sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 4 yıl 7 ay hapis ve 83 bin 300 lira para cezasına çarptıran mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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