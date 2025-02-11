Bolu'da uyuşturucu davası sanığına hapis ve para cezası

Bolu'da "esrar elde etmek için kenevir ekme" suçlaması ile yargılanan sanığa 4 yıl 7 ay hapis ve 83 bin 300 lira para cezası verildi.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Göynük ilçesindeki arazisinde yasa dışı kenevir ektiği iddia edilen tutuklu sanık Sabri A. ve avukatı katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Sabri A. kenevirleri ticaret amacıyla ekmediğini ve sadece kişisel kullanım için yetiştirdiğini savundu.

Sanığı "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 4 yıl 7 ay hapis ve 83 bin 300 lira para cezasına çarptıran mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına hükmetti.