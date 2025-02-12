Abant Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ile jandarma ekipleri, tatilcilere buz tutan gölün yüzeyine çıkmama uyarısında bulundu.

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin tercih ettiği milli parkta 4 gündür aralıklarla süren yağışın ardından kar kalınlığı 20 santimetreye yaklaştı.

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