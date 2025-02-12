Bolu'da sahte danışmanlık şirketi üzerinden dolandırıcılık yapan sanıklara hapis cezası
Bolu'da, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 4 yıl 2'şer ay hapis ile 200'er bin lira para cezası verildi.
Bolu'da, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla yargılanan 2 sanığa 4 yıl 2'şer ay hapis ile 200'er bin lira para cezası verildi.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına, "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlamasıyla yargılanan tutuksuz sanıklar M.Y. ile M.A. katılmadı, müdafi avukatları SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı.
Sahte yatırım danışmanlığı şirketi üzerinden kentte yaşayan M.K'yi 109 bin lira dolandırdıkları belirlenen sanıklar hakkında hüküm kuruldu.
Mahkeme heyeti, M.Y. ve M.A'ya 4 yıl 2'şer ay hapis cezası ile 200'er bin lira para cezası verdi.
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