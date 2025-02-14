Bolu'da çıkan örtü yangını söndürüldü
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Şahbazlar köyü mevkisindeki ormanlık alanda örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu, Mengen ve Gökçesu Orman İşletme müdürlüklerine bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürülen yangında, yaklaşık bir dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.
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