Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Trafik ve Karayolları ekipleri, sürücülere, takip mesafelerini korumaları, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

Görüş mesafesinin azaldığı güzergahın Düzce sınırlarında kalan Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde sürücüler dikkatli ve yavaş seyretti.

Kara yolunun Bolu kesiminde yer alan Abant ve Karayolları Kavşağı ile Seymenler mevkilerinde sis etkisini gösterdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.