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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 10:08 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:08
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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

        Kara yolunun Bolu kesiminde yer alan Abant ve Karayolları Kavşağı ile Seymenler mevkilerinde sis etkisini gösterdi.

        Görüş mesafesinin azaldığı güzergahın Düzce sınırlarında kalan Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde sürücüler dikkatli ve yavaş seyretti.

        Trafik ve Karayolları ekipleri, sürücülere, takip mesafelerini korumaları, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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