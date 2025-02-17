Gerede Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan gölün yüzeyi buzla kaplandı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan gölün yüzeyi buzla kaplandı.
Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ardından ilçenin girişinde yer alan Gerede Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.
Belediye yetkilileri, vatandaşları, buzun üzerine çıkmamaları konusunda uyardı.
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