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        Gerede Gölü'nün yüzeyi buz tuttu

        Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan gölün yüzeyi buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:18 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:18
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        Gerede Gölü'nün yüzeyi buz tuttu
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        Bolu'nun Gerede ilçesinde bulunan gölün yüzeyi buzla kaplandı.

        Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesinin ardından ilçenin girişinde yer alan Gerede Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

        Belediye yetkilileri, vatandaşları, buzun üzerine çıkmamaları konusunda uyardı.

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