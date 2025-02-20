Bolu'dan kısa kısa

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde öğrenciler, kariyer planlaması için kamu kurumlarını ziyaret ediyor.

Dörtdivan Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, ilçedeki okullarda eğitim gören öğrenciler kamu kurumlarını ziyaret ederek yapılan işler hakkında bilgi alıyor.

Öğrenciler, hem kamu çalışanlarıyla tanışıyor hem de gittikleri kurumlarda ne tür işlemler yapıldığını öğreniyor.

- Yeniçağa'da kar yağışı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde kar yağışı etkili oldu.

İlçede etkili olan kar yağışıyla kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Yüksek kesimleri beyaza bürünen ilçede belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.