CHP Genel Başkanı Özel, Bolu'da iftar programında konuştu:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin, "Bunların tekrar etmemesi için, yeni canların yanmaması için bunları unutturmamak ve üzerinde büyük kararlılıkla durmak gerekiyor." dedi.

Bolu Belediyesince Kent Meydanı'nda açılan çadırda iftarını yapan Özel, buradaki konuşmasında, 40 gün önce Kartalkaya'da yaşanan facianın içlerini acıttığını dile getirdi.

Özel, bugün anma programına katıldığını anımsatarak, "Bunların tekrar etmemesi için, yeni canların yanmaması için bunları unutturmamak ve üzerinde büyük kararlılıkla durmak gerekiyor." diye konuştu.

Her salı olduğu gibi grup toplantılarında Kartalkaya faciasını gündemde tutmaya devam edeceğini vurgulayan Özel, "Sorumluların yargılanması, hesap vermeleri ve en az bunun kadar önemli olan, bundan sonra bunun tekrar etmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasına emek vermeye, bu konuya dikkat çekmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Hans'ın fıtratında olmayan şey, Hasan'ın fıtratında olamaz"

Türkiye'nin, "ölümlerin kolay yaşandığı" ülke olmaması gerektiğini ifade eden Özel, şöyle devam etti:

"Sayın Erdoğan, Soma faciasından sonra 'bu mesleğin fıtratında ölüm var' demişti. Ben o zaman da itiraz etmiştim, bu zaman da itiraz ediyorum. Almanya'da çok uzun yıllardır maden kazalarında ölüm olmuyor. Kömür madenlerinde ölüm 100 yılı aştı. İngiltere'de öyle, Fransa'da öyle. Hans'ın fıtratında olmayan şey, Hasan'ın fıtratında olamaz. Eğer Alman kendi vatandaşını, madencisini korumasını biliyorsa, biz de bileceğiz."

Ramazan ayında iftarlarda gündelik siyaset yapmamaya gayret ettiğine değinen Özel, bugünlerin, siyasette çatışmalı dilin, hakaretvari söylemlerin, kavgaların ve vatandaşın hoşuna gitmeyen yaklaşımların ortadan kalktığı günler olmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Özel, Filistin'de yaşanan zulümlere ilişkin de açıklamalarda bulunarak, "Burnumuzun dibinde Filistin var. Yaser Arafat’la Bülent Ecevit’in bundan 50 yıl önceki dostlukları, dayanışmaları, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının Filistin davasına verdikleri destek... Türkiye'de sosyal demokratların da Türk solunun da Türkiye'deki sosyalistlerin de üzerinde mutabık oldukları konu, Filistin davasına sahip çıkmaktır." değerlendirmesinde bulundu.