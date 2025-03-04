Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da asayiş

        Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçu önleme ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 09:23 Güncelleme: 04.03.2025 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da asayiş
        ABONE OL

        Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçu önleme ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 24 Şubat-2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgilere yer verildi.

        Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 14 operasyonda, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 5 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 100 bandrolsüz kaçak sigara, 50 elektronik sigara, 31 bin 800 boş makaron, 129 cinsel içerikli ürün, hassas terazi, tabanca, şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.

        Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise gerçekleştirilen 9 operasyonda 11 şüpheli hakkında işlem uygulandı, 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanma aparatlarına el konuldu.

        Asayiş suçlarla mücadele kapsamında da 59 olayın şüphelisi yakalandı, bunlardan 1'i tutuklandı. Ayrıca haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 33 kişi yakalandı, bunlardan 17'i cezaevine gönderildi.

        Öte yandan 1417 trafik denetiminde 27 bin 337 araç kontrol edildi.

        Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 7 yabancı uyruklu kişi hakkında yasal işlem gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Emekli maaşlarına milli gelir ayarı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Trump, Çin'e tarife oranını ikiye katladı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz uyarısı
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz uyarısı
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        WE Soda, ABD’li Genesis Alkali’yi satın aldı
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Sırrı Süreyya Önder'den açıklamalar
        Kanada'dan ABD'ye misilleme
        Kanada'dan ABD'ye misilleme
        Yine hapis cezası aldı
        Yine hapis cezası aldı
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Trump, Ukrayna'ya askeri yardımları durdurdu
        Belgesiz Macaw papağanı satışına 617 bin TL ceza!
        Belgesiz Macaw papağanı satışına 617 bin TL ceza!
        Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterecek
        Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterecek
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Oturdukları bank, 'Turistik yer' oldu
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Dijital miras nasıl bırakılır?
        Şanlıurfa'da feci kaza! 4 ölü
        Şanlıurfa'da feci kaza! 4 ölü
        7 kişiyi öldürdü, suçunu kabul etti
        7 kişiyi öldürdü, suçunu kabul etti
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Avrupa'nın en golcü hücum üçlüleri!
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Eski Hollywood ihtişamı geri döndü! Oscar'dan kareler...
        Kaybolan kadın Belgrad ormanında aranıyor
        Kaybolan kadın Belgrad ormanında aranıyor
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması
        İstanbul Üniversitesi'nden diploma açıklaması

        Benzer Haberler

        Bolu Dağı ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        Bolu Dağı ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
        CHP Genel Başkanı Özel, Bolu'da iftar programında konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Bolu'da iftar programında konuştu:
        Özgür Özel: Bu ülkenin yönetimini devralmak ve bu hesapları sormak zorunday...
        Özgür Özel: Bu ülkenin yönetimini devralmak ve bu hesapları sormak zorunday...
        Özgür Özel: Bu ülkenin yönetimini devralmak ve bu hesapları sormak zorunday...
        Özgür Özel: Bu ülkenin yönetimini devralmak ve bu hesapları sormak zorunday...
        Bolu'da tohumlar toprakla buluştu
        Bolu'da tohumlar toprakla buluştu
        Bolu'da kamyonetle çarpışan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı
        Bolu'da kamyonetle çarpışan otomobildeki baba ve oğlu yaralandı