Bolu'da asayiş

Asayiş suçlarla mücadele kapsamında da 59 olayın şüphelisi yakalandı, bunlardan 1'i tutuklandı. Ayrıca haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 33 kişi yakalandı, bunlardan 17'i cezaevine gönderildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise gerçekleştirilen 9 operasyonda 11 şüpheli hakkında işlem uygulandı, 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanma aparatlarına el konuldu.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen 14 operasyonda, 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 5 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 100 bandrolsüz kaçak sigara, 50 elektronik sigara, 31 bin 800 boş makaron, 129 cinsel içerikli ürün, hassas terazi, tabanca, şarjör ve 15 fişek ele geçirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 24 Şubat-2 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgilere yer verildi.

Bolu'da İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince suçu önleme ve suçlularla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

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